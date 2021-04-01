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Путевки в "Артек" могут выиграть тюменские подростки

Общество, 08:11 21 апреля 2021

artek.org | Фото: artek.org

Тюменские подростки от 11 до 17 лет могут выиграть бесплатные путевки на смену по добровольчеству в Международный детский центр "Артек".

Конкурсный отбор запускает Ассоциация волонтерских центров России, всего разыграют 110 путевок, сообщают организаторы.

Профильная смена "Лига добровольческих отрядов" в МДЦ "Артек" не имеет аналогов в России и мире. На нее выявят самых активных и небезразличных ребят, которые во время смены приобщатся к уникальным практикам по различным видам добровольчества, пройдут образовательный курс по социальному проектированию, получат консультации и экспертные рекомендации по реализации школьных и городских детских инициатив.

Для подачи заявки необходимо направить пакет документов на почту frolova@avcrf.ru и написать сочинение на одну из тем: "Что значит быть добровольцем в 21 веке" или "Добровольчество в 2029 году — какое оно", а также обозначить идеи по популяризации детского добровольчества. Прием работ до 30 апреля.

Положение о конкурсе с полными условиями.

Список победителей опубликуют в группе во ВКонтакте не позднее 14 мая года.

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# Артек , волонтеры , добровольчество

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