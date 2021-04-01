В Югре начинается ледоход

ugra-news.ru ugra-news.ru

Ледоход пошел на реке Конде в районе Урая, Чантырьи, Кондинского, Болчар и Алтая. В районе поселка Выкатной наблюдается ледостав, пишет портал ugra-news.ru.

"На Иртыше ледоход еще в Казахстане, примерно в 1200-1250 километрах до административной границы Югры. Однако пока основная его голова в соседней стране, на реках наблюдаются весенние ледовые явления. В окрестностях Горноправдинска и Сибирского – закраины, на лед уже выступила вода. Вполне вероятно, что кроме "головы" ледохода, лед на реках может освобождаться локально и в других местах", – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным спасателей, на Оби ледоход находится в Томской области, в районе 800 км от административной границы Ханты-Мансийского автономного округа.