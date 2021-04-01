Александр Моор открыл стратегическую сессию Западно-Сибирского НОЦ в Тюмени

| Фото: Оперштаб Тюменской области | Фото: Оперштаб Тюменской области

336 человек прошли обучение в центре развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ в 2020 году. Сформировано десять научно-технических командных проектов, пять из них будут представлены для возможного включения в программу развития НОЦ. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая пятую стратегическую сессию Западно-Сибирского НОЦ, которая проходит в тюменском технопарке.

"Проекты, реализуемые в Западно-Сибирском научно-образовательном центре мирового уровня, можно будет признать успешными лишь тогда, когда в них поверят не только ученые, но и бизнес", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в конце прошлого года отобрано пять научно-исследовательских проектов, на каждый из областного бюджета выделят грант 150 млн рублей сроком на пять лет. Три гранта получил Тюменский государственный университет, один - Тюменский медицинский университет, еще один - Югорский государственный университет.

Кроме того, в 2020 году Тюменская область оказала грантовую поддержку девяти научно-исследовательским проектам по приоритетному направлению НОЦ "Биобезопасность".

"Программа НОЦ - не догма, а живой организм. Мы рассмотрим перспективы для включения в нее новых проектов научно-технического и гуманитарного плана", – заявил Александр Моор.

Сессия, собравшая более 200 ученых и представителей бизнеса, завершит работу 25 апреля.

Западно-Сибирский НОЦ был открыт в 2019 году. В его развитии принимают участие Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.