Жителей Тюменской области приглашают к онлайн-голосованию за объекты благоустройства своих городов

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Жители Тюменской области могут принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства своих городов. Фонд Росконгресс совместно с Минстроем России запустил горячую линию по вопросам первого общероссийского онлайн-голосования. Отбор территорий на формирование комфортной городской среды будет проходить в течение пяти недель, с 26 апреля по 30 мая, а участие в нем смогут принять все граждане России старше 14 лет.

"Мы хотим сделать участие в решении вопросов развития городов максимально простым и доступным для всех граждан страны, - заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. - Как показывают опросы, большинство россиян готовы участвовать в отборе территорий для благоустройства, в разработке дизайн-проектов, но пока еще не все знают о том, что их мнение может повлиять на формирование городской среды. Операторы горячей линии смогут ответить на все вопросы, связанные с голосованием, подскажут, как действует новый механизм, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию".

Операторы горячей линии с 19 апреля консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как принять участие в голосовании. Кол-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

Отдать свой голос за одну из трех общественных территорий можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

Оффлайн-поддержку голосованию окажут волонтеры. Они будут консультировать граждан на мероприятиях и на улицах по работе платформы, расскажут про объекты, которые могут быть реализованы, помогут проголосовать.

"Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду и отбирать конкретные проекты для реализации. Комфортный город — это город, который учитывает мнение своих жителей", — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Основная задача федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. Сделать это можно только при участии граждан — именно жители создают запрос на определенные территории, они знают, чего им не хватает для комфортной жизни в городе в целом или же рядом с домом. Поэтому одна из целей федерального проекта — довести долю граждан в возрасте от 14 лет, принимающих непосредственное участие в развитии городской среды, до 30%.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в ноябре 2016 года. За четыре года уже благоустроены свыше 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы 170 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.