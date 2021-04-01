Тюменские дзюдоисты стали призерами чемпионата Европы

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

Дзюдоисты Тюменской области мастер спорта международного класса Дарья Давыдова и заслуженный мастер спорта Муса Могушков стали призерами чемпионата Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Состязания проходили в Лиссабоне с 16 по 18 апреля, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Борцы из Тюменской области принесли в копилку российской сборной серебряную и бронзовую медали. Дзюдоисты более сорока стран боролись не только за медали, но и за прилагающиеся к ним рейтинговые очки для олимпийской квалификации. Они необходимы для получения путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году. Серебро Дарьи Давыдовой принесло спортсменке 490 баллов, а бронза Мусы Могушкова – 350 баллов.

“Воспитанница Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" заработала свою первую личную медаль континентального форума, проявив себя в категории до 63 килограммов. Она провела четыре поединка, в трех из них одержала победы. В решающей встрече Дарья Давыдова боролась с чемпионкой мира и Олимпийских игр Тиной Трстеняк. Успех оказался на стороне словенской спортсменки”, — рассказали в департаменте.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

Спортсмен ЦОП "Тюмень-дзюдо" Муса Могушков заработал бронзу в категории до 73 кг, одержав на татами Лиссабона четыре победы из пяти. В третьей встрече он уступил новому чемпиону Европы в данном весе – косовскому борцу Акилу Гьякве.

“Соперники на таких соревнованиях сильные. Помогала поддержка моих родных, близких и тренеров. Уже 13 лет выступаю за Тюменскую область, регион создает все условия для подготовки спортсменов к состязаниям такого уровня, как чемпионат Европы. Уже 26 числа отправляемся на сборы в Сочи, будем готовиться к следующим стартам, место проведения на данный момент неизвестно, но готовым нужно быть всегда”, — поделился спортсмен.