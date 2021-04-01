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В финале проекта "Свободное сердце" мужчинам предстоит запрячь коня и принять ледяной душ

Общество, 15:46 19 апреля 2021

С кем отправится в романтическое путешествие Саша Тарабыкина станет известно 20 апреля. Финал проекта "Свободное сердце" начнется в 19 часов на телеканале "Тюменское время".

Почти месяц зрители телеканала наблюдали за тем, как тюменские парни борются за сердце девушки. На финальном свидании участникам придется запрячь коня, фланкировать и орудовать шашкой, облиться ледяной водой. Тот, кто проявит себя как настоящий мужчина, и станет победителем.

Финалистами проекта стали: предприниматель Виктор Беликов, специалист NDR Николай Норкин, юморист Дмитрий Баранов, фитнес-тренер Илья Байдецкий и спортсмен Михаил Ватолин. Однако сюрпризом для Саши и других участников стало неожиданное появление выбывшего Павла Захарова - предприниматель не привык сдаваться и решил попытать счастье еще раз.

Смотрите итоговую серию проекта "Свободное сердце" 20 апреля в 19 часов на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) и в группе в социальной сети ВКонтакте.

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