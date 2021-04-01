Водитель из Тюмени претендует на звание лучшего таксиста России

| Фото: Общественный совет по развитию такси | Фото: Общественный совет по развитию такси

Тюменец поборется за победу в финале III Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России-2020", который состоится на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи 13-14 мая.

Всего на кубок соревнований и денежный приз претендуют представители 28 регионов России, сообщает Общественный совет по развитию такси.

Участники пройдут тест по законодательству о такси и основам обеспечения безопасных условий поездки. На автодроме они продемонстрируют навыки скоростного маневрирования. Последним испытанием станет творческий конкурс — креативная презентация своего региона.

Водителям оргкомитет конкурса предоставил бесплатный трансфер и проживание в Сочи.