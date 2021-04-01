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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени 30 тыс. горожан собрали и вывезли пять тысяч кубометров мусора за неделю

Общество, 11:52 20 апреля 2021

Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Более 30 тыс. человек из 2,5 тыс. организаций приняли участие в уборке общественных территорий Тюмени с 13 по 18 апреля. Убрано более 400 тыс. кв. метров территорий. Вывезено почти 5 тыс. кубометров мусора, сообщает администрация города.

Напомним, что организации могут принять участие в декаде чистоты. Для этого нужно подать заявки в управы административных округов и договориться о времени. Большинство тюменцев планируют это сделать 24 апреля, в общероссийский субботник.

Добавим, что в этот день у горожан будет возможность узнать о проектах благоустройства, которые будут реализованы в ближайшие годы, задать вопросы специалистам управ по предстоящему голосованию. Оно стартует 26 апреля на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru и продлится по 30 мая.

Тюменцы могут выбрать дизайн-проекты общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году - это сквер Пограничников и озелененные территории по адресам: ул. Линейная, 15-17; ул. 70 лет Октября, 14а; ул. Малышева, 22 и зеленый уголок на пересечении ул. Таврической – ул. Белинского.

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# благоустройство , субботник , уборка мусора

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