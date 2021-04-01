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В Тюмени стартовали Дни исторического и культурного наследия

Общество, 12:03 20 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Церемония открытия Дней исторического и культурного наследия и городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" состоялась на площадке перед Литературно-краеведческим центром 20 апреля.

Тема конкурса в 2021 году – "Новая жизнь старого дома". Конкурс посвящен тюменским зданиям, которые после реконструкции становятся украшением города. Среди них значатся дом купца И.С. Прасолова (сейчас там расположен Дом приемов губернатора), частное коммерческое училище Колокольниковых (Архитектурно-строительный институт Тюменского индустриального университета) и Александровское реальное училище (Государственный аграрный университет Северного Зауралья), дом тюменского купца Ф.С. Колмогорова (Центр татарской культуры), флигель усадьбы купцов Колмаковых (Литературно-краеведческий центр) и многие другие.

В рамках Дней исторического и культурного наследия–2021 тюменцев ждет насыщенная программа праздничных встреч.

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# история , конкурсы , краеведение

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