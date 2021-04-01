Ярковская "Калинка" представляет Тюменскую область на всероссийском конкурсе

| Фото: ансамбль "Калинка" с. Ярково | Фото: ансамбль "Калинка" с. Ярково

Образцовый любительский коллектив "Калинка" из с. Ярково представляет Тюменскую область на III Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов. Он проходит онлайн. Победитель может получить грант в 2 млн рублей.

По словам руководителя ансамбля Ирины Федорова, сначала они прошли сито отбора на региональном уровне. Два номера представлены на суд экспертов Всероссийского конкурса и зрителей, болельщиков, которые могут поддержать коллектив лайками.

"Для нас участие в конкурсе всероссийского уровня - это великая честь, во первых, представлять нашу огромную область на самом главном конкурсе любительских коллективов в нашей стране. И совсем немаловажно - победители получат грант 2 миллиона рублей. Для нас это был бы хороший подарок к юбилею - 50-летие со дня образования коллектива, который мы отмечаем 1 мая", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

| Фото: ансамбль "Калинка" с. Ярково | Фото: ансамбль "Калинка" с. Ярково

Русский девичий хоровод "Крутись веретёнце" и пляску "Сибирочка" направил ансамбль на фестиваль-конкурс. С первым номером ярковская "Калинка" стала лауреатом регионального конкурса любительских коллективов в 2019 году. Второй подбирался из действующего репертуара под номинацию "Народный танец", добавляет Ирина Федорова.

Поддержать ансамбль можно перейдя по ссылке. Вместе с коллективом из Тюменской области за победу в номинации "Народный танец" борются представители Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и Забайкальского края.

Напомним, по итогам II Всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов Ишимская цирковая студия "Мечта" стала победителем и получила грант 2 млн рублей от Министерства культуры РФ.

Конкурс среди любительских коллективов страны проводит Российский Дом народного творчества им. Поленова в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева