Ярковская "Калинка" представляет Тюменскую область на всероссийском конкурсе
Образцовый любительский коллектив "Калинка" из с. Ярково представляет Тюменскую область на III Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов. Он проходит онлайн. Победитель может получить грант в 2 млн рублей.
По словам руководителя ансамбля Ирины Федорова, сначала они прошли сито отбора на региональном уровне. Два номера представлены на суд экспертов Всероссийского конкурса и зрителей, болельщиков, которые могут поддержать коллектив лайками.
"Для нас участие в конкурсе всероссийского уровня - это великая честь, во первых, представлять нашу огромную область на самом главном конкурсе любительских коллективов в нашей стране. И совсем немаловажно - победители получат грант 2 миллиона рублей. Для нас это был бы хороший подарок к юбилею - 50-летие со дня образования коллектива, который мы отмечаем 1 мая", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".
Русский девичий хоровод "Крутись веретёнце" и пляску "Сибирочка" направил ансамбль на фестиваль-конкурс. С первым номером ярковская "Калинка" стала лауреатом регионального конкурса любительских коллективов в 2019 году. Второй подбирался из действующего репертуара под номинацию "Народный танец", добавляет Ирина Федорова.
Поддержать ансамбль можно перейдя по ссылке. Вместе с коллективом из Тюменской области за победу в номинации "Народный танец" борются представители Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и Забайкальского края.
Напомним, по итогам II Всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов Ишимская цирковая студия "Мечта" стала победителем и получила грант 2 млн рублей от Министерства культуры РФ.
Конкурс среди любительских коллективов страны проводит Российский Дом народного творчества им. Поленова в рамках реализации нацпроекта "Культура".
Анжела Лебедева