Центр татарской культуры организует в Тюмени юбилейный концерт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Двухчасовой юбилейный концерт "20 лет вместе" соберет лучшие коллективы Центра татарской культуры и города на сцене ДК "Нефтяник" в Тюмени 24 апреля в 16 часов. На крупном событии выступит артистка из Татарстана Зайнаб Фархетдинова.

В ноябре 2020 года Центр татарской культуры отметил свое 20-летие. Из-за пандемии сотрудники учреждения культуры не могли провести юбилейное мероприятие. Действующие ограничения, по словам представителей Центра татарской культуры, позволяют организовать концерты. Событие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

"Коллективы Центра татарской культуры представят различные творческие номера. Будет фольклор, народная хореография, вокал, эстрада. Перед собравшимися выступят инструментальные ансамбли. Из Тобольска к нам приедет известный в регионе коллектив "Тубыл кызлары". Вокальная группа "Матрица" Центра культуры и творчества "Тюмень" подарит нам свой номер. А цирковая студия "Икар" поддержит тему, которую мы хотим отразить в концерте - о том, что мы помним и гордимся победой наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра татарской культуры Стелла Шакирова.

В фойе первого этажа ДК "Нефтяник" в день концерта откроется тематическая выставка. Гости увидят урало-сибирскую роспись, национальную одежду, украшения и посуду. Здесь же разместят событийную фотозону с хештегами. Человек в ростовой кукле, изображающей батыра, поможет посетителям сориентироваться.

Как отмечают в учреждении культуры, билеты на концерт практически раскуплены. Приобрести их можно в Центре татарской культуры по адресу: ул. Щербакова, 4, стр. 11. Стоимость: 250-350 рублей. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова