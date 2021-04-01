Дискуссия о творчестве Лема и Тарковского и настольные игры ждут тюменцев на "Библионочи"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Творческие мастер-классы, дискуссию о творчестве Станислава Лема и Андрея Тарковского, настольные игры пройдут в рамках акции "Библионочь" в Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 24 апреля с 18 до 21 часа.

В 18 часов здесь откроют книжную выставку "Рейс в космос". Как рассказала заведующая Информационно-библиотечным центром для молодежи Светлана Яркова, любой желающий может взять почитать книгу с этой экспозиции на две недели. Сейчас сотрудники центра продумывают интерактив к этой выставке.

В это же время в библиотечном центре запустят творческие мастер-классы "Космические объекты" и "Парад планет". Все материалы гостям предоставят. Так как места ограничены, необходимо записаться по телефону 26-43-74 или через группу во ВКонтакте. Для квест-бродилки "Литературная вселенная" можно зарегистрироваться группой. Участникам предстоит разгадать тайны Вселенной в стенах библиотеки.

Дискуссия "Станислав Лем — Андрей Тарковский. Такой разный Солярис" начнется в 19 часов. Ее проведет доцент кафедры философии ТюмГУ Герман Преображенский.

"В это же время начнется беседа полностью на английском языке "Welcome to space". Ждем всех, кто имеет элементарные навыки общения на английском языке. Тюменцы пообщаются на тему истории освоения космоса", — поделилась Светлана Яркова.

В 20 часов 30 минут любители настольных игр присоединяться к игротеке "Космические игры". Для гостей библиотечного центра подготовили развлечения на космическую тематику, в том числе "Космическая мафия".

Напомним, в 2021 году акция "Бибилионочь" посвящена 60-летию первого полета в космос и Году науки и технологий. Тема акции – "Книга – путь к звездам".

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова