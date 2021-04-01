  • 20 апреля 202120.04.2021вторник
  • USD76,2491
    EUR91,4760
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прокуратура напомнила жителям Тюменской области об ответственности за призывы к незаконным акциям

Общество, 16:54 20 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Призывы к участию в несанкционированных массовых акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста, так как считаются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В интернете распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также экстремистские призывы от организаций, в отношении которых 16 апреля 2021 года прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими ("ФБК", "ФЗПГ", "Штабы Навального").

Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса Российской Федерации.

Призывы к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения их родителей к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акции , Генеральная прокуратура РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:35 20.04.2021В Тюменской области расширят список бесплатных социальных услуг
17:24 20.04.2021Центр татарской культуры организует в Тюмени юбилейный концерт
16:54 20.04.2021Прокуратура напомнила жителям Тюменской области об ответственности за призывы к незаконным акциям
16:35 20.04.2021В Ишиме участники "Библионочи" полетают на космическом корабле "Чужой 2021"