Прокуратура напомнила жителям Тюменской области об ответственности за призывы к незаконным акциям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Призывы к участию в несанкционированных массовых акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста, так как считаются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В интернете распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также экстремистские призывы от организаций, в отношении которых 16 апреля 2021 года прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими ("ФБК", "ФЗПГ", "Штабы Навального").

Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса Российской Федерации.

Призывы к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения их родителей к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.