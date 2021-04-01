Труп мужчины обнаружен в Антипино в Тюмени, на месте работают следователи

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Труп мужчины нашли в Антипино в Тюмени днем 20 апреля. Тело обнаружили в районе ул. Изумрудная. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека.

На месте происшествия работали и медики. Как сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, вызов поступил в скорую помощь в 10 часов 32 минуты. Фельдшер констатировал смерть.

"По данному факту следственными органами проводится проверка", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.

Инна Пахомова