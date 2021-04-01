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Двое взрослых и трое детей пострадали в аварии в центре Тюмени

Происшествия, 17:57 20 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое мужчин получили тяжелые травмы в результате аварии на перекрестке улиц Герцена и Первомайская в Тюмени 20 апреля. Также пострадали трое несовершеннолетних. В центре Тюмени столкнулись автомобили KIA и "УАЗ".

"По предварительной информации, 63-летняя водитель KIA выехала на встречную полосу. Обстоятельства выясняются. До этого она стояла на светофоре. От удара "УАЗ" отбросило на тротуар, где стояли люди в ожидании зеленого сигнала светофора", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Двое мужчин 47 и 26 лет получили тяжелые травмы. Также пострадали трое детей, которые находились в "УАЗе". 14-летний подросток и двое мальчиков семи лет получили не тяжелые травмы.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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