Ишимский писатель презентовал книгу о школе 60-х годов

| Фото: архив Виктора Калмыкова | Фото: архив Виктора Калмыкова

Автор из Ишима Виктор Калмыков презентовал публике свою новую книгу "Одноклассники мои, одноклассники!". Он посвятил ее родной школе № 31, которой в 2023 году исполнится 100 лет и 55-летию выпуска своего класса.

"Сейчас нам по 73 года, на презентацию приехали те, кто живет близко, остальные подтянутся на традиционную встречу одноклассников 31 июля. Класс у нас был дружным, таким и остается. Книга – это попытка рассказать о прекрасных педагогах школы, учениках и счастливой поре нашей далекой юности шестидесятых годов", - поделился автор.

| Фото: архив Виктора Калмыкова | Фото: архив Виктора Калмыкова

С публикацией книги помогла школа и одноклассники, добавил он, в результате получилось добротное иллюстрированное широкоформатное издание в 135 листов. В конце книги размещен фотоархив из снимков школьных встреч, видов города и черно-белые фотографий из прошлого.

Автор кропотливо собрал в книге имена, сведения и фотографии 45 педагогов школы, включая ее директоров, начиная с 1923 года до наших дней, а также имена многих ее выпускников. Рассказал о семи зданиях, где она располагалась за эти годы.

По словам автора, интересна история директора-фронтовика Петра Белозерова, который возвел два здания из семи, а также интернат при школе, в котором жили дети с далеких разъездов. Он же построил мастерские: швейные – для девочек и слесарные – для мальчиков. Писатель отметил, что вскоре на школе будет размещена мемориальная доска памяти Петра Белозерова.

Увлекательна глава об учителе-фронтовике Николае Фомине, который преподавал черчение и рисование, и чьими усилиями на базе школы были созданы струнный, духовой и эстрадно-духовой оркестры. По информации автора, Фомин сам был прекрасным аранжировщиком и автором песен, а его воспитанники играли и пели в лучших профессиональных коллективах страны.

Это не первая книга Виктора Калмыкова. В школьном музее хранятся его документальные произведения "Трудная дорога к олимпийским медалям", "Жизнь, отданная спорту", "Он прошел три войны", " Эскадроны, вперед!".

Инна Кондрашкина