Антон Машуков: для тюменских предприятий-экспортеров перспективными стали страны СНГ

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Тюменская продукция поставляется в 100 стран мира, а внешнеторговый оборот области по итогам 2020 года составил 2 млрд долларов. Из них импорт – 1,5 млрд, экспорт – 476,1 млн долларов. Такие цифры прозвучали на заседании Экспортного совета при губернаторе Тюменской области 20 апреля, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Основные экспортные отрасли – химическая промышленность, АПК, машиностроение, деревопереработка. При содействии регионального Центра поддержки экспорта 32 субъекта малого и среднего бизнеса заключили 82 экспортных контракта, более 60% из них - на электронных торговых площадках.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, сейчас наиболее перспективными для экспорта всех видов продукции и услуг становятся страны СНГ. На Ближнем Востоке и в Северной Африке высок спрос на продовольствие, а в Юго-Восточную и Южную Азии (Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия и Сингапур) можно экспортировать механическое оборудование и технику, продукцию пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли.

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Почти по всем этим направлениям уже есть успешные кейсы тюменских компаний. Предприятие "МИМ" активно осваивает рынки стран СНГ, контракт с Узбекистаном заключили благодаря представительству Тюменской области в Ташкенте. Птицефабрика "Боровская" сотрудничает с покупателями из Монголии. География экспорта компании "Тюменские Аэрозоли" насчитывает более 30 стран.

На Экспортном совете предприятия представили свои стратегии, разработанные при содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области. По мнению представителей компаний, четкое планирование своих целей, сроков и инструментов их достижения позволяет уверенно двигаться в развитии экспорта.