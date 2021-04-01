Александр Невский в пяти образах и причина его канонизации: в ТВВИКУ поговорили о знаменитом полководце

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О восприятии фигуры Александра Невского в разные века и о том, почему он был причислен к лику святых, поговорили участники круглого стола в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 20 апреля.

Организаторами также выступили Тобольско–Тюменская епархия Тобольской митрополии РПЦ, региональное отделение Российского военно-исторического общества. Мероприятие приурочили к 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и историческому событию, связанному с его именем - победе русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере в апреле 1242 года. Помимо курсантов, слушателями выступили студенты ТИУ.

Заместитель начальника ТВВИКУ, полковник Владимир Бузин пояснил, что цель круглого стола - сохранение преемственности поколений, объединенных тысячелетней историей памяти предков, признающих исторически сложившееся государственное единство, значение подвига народа, защитившего Отечество во все времена и обеспечившего защиту исторической правды.

Доцент Тюменского индустриального университета, кандидат исторических наук Алексей Суэтин выступил с докладом об образе Александра Невского в древнерусском историческом сознании. Он напомнил, что сейчас все знают его прежде всего как полководца, но он также святой и благоверный князь, который был одним из самых почитаемых святых на Руси.

"К лику святых не причисляют за какие-то чисто ратные подвиги, нет ни одного святого, кто стал бы таким потому, что одержал великие победы. Невский причислен к лику святых потому, что он - защитник православной веры, и это не отменяет термин защиты Отечества, потому что в древности не было национальной идентичности, была идентичность религиозная", - подчеркнул историк.

По словам Суэтина, в XIII веке Русь оказалась перед историческим выбором: тогда на востоке возникла огромная Монгольская империя, а на западе нависала католическая Европа в лице, в первую очередь, Ливонского ордена, за которым стоял Папа Римский. Всем князьям приходилось делать выбор между двумя этими угрозами, и был большой соблазн использовать ресурсы Запада, чтобы противостоять монголо-татарам. Папа дважды присылал новгородскому князю послание, в котором склонял его на сторону католичества, но когда он прислал к Невскому двух своих кардиналов, Александр Ярославич решительно отверг предложение, заявив, что он православный, Русь всегда была православной и от религии отказываться не собирается. Именно за эту верность православию он и носит титул святого благоверного князя, подытожил доцент ТИУ.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доцент кафедры тактики и управления войсками ТВВИКУ, кандидат исторических наук Светлана Шишкина начала выступление с того, что единство всякой культуры зиждется на общем языке и ее символике, поэтому государственные, военные, культурные, исторические символы представляют и закрепляют основополагающие общественные идеалы и ценности, способствуют формированию и воспроизводству идентичности нации и государства. По факту они дают стимулы и являются шаблонами для определенного поведения каждого члена общества, обеспечения взаимопонимания и взаимодействия граждан и государства.

Мощное воздействие оказывают символы, которые наполнены глубоким эмоциональным и информационным содержанием. В качестве таких символов для России историк назвала Московский кремль, памятник Минину и Пожарскому, песню "День Победы" и плакат "Родина-мать зовет". Особое значение приобретают видные исторические деятели, которые стали частью национального государственного мифа и влияют на становление национальной гордости и самоуважения. Александр Невский как раз является таким символом и занимает особое место среди легендарных персонажей России.

"Его собирательный образ защитника земли Русской давно вышел за пределы свидетельств источников и изысканий историков. Деяния его больше известны по художественным произведениям, историческим романам, для многих это - единственный источник знаний о новгородском князе, чему есть объяснение. О нем, как и о других деятелях 13 века, сохранились скудные летописные свидетельства", - пояснила Светлана Шишкина.

Доцент рассказала о том, как менялось век от века общественное восприятие роли Невского. Прежде всего это великий князь, который жил в середине XIII века и деятельность которого отражена в исторических источниках.

Второй образ - святой благоверный князь, причисленный к лику святых через 40 лет после кончины. До Петра I делался акцент на духовном подвиге. Особое почитание Александр Ярославич приобрел в XIX веке, многие семьи считали его своим духовным и небесным покровителем.

Третий образ модернизировался в XVIII веке, акцент делался на то, что Александр Невский - святой, но прежде всего борец за выход к Балтийскому морю. Он победил шведов практически на том самом месте, которое Петр I избрал для строительства Санкт-Петербурга. Император считал себя продолжателем борьбы новгородского князя с экспансией, так что вопрос о выходе России в Балтику оказался сильно связан с победой Александра на Неве. Именно поэтому он - святой покровитель северной столицы России, а день его памяти, 30 августа, это заключение Ништадтского мира. Кроме того, Екатерина I в 1725 году учредила орден Александра Невского, который по значимости был вторым после ордена Андрея Первозванного и просуществовал до 1917 года.

Четвертый образ - образ великого защитника Руси от немецкой агрессии, и формированию этого восприятия серьезно поспособствовал фильм Сергея Эйзенштейна 1938 года. Новый всплеск популярности этого кино произошел в 1942 году, и тогда же в СССР появился орден Александра Невского для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.

В современной России доминирует пятый образ Александра Невского как мудрого правителя и опытного дипломата, который многое сделал для восстановления разоренных ордынцами русских земель и предотвращения новых нашествий. Акцент смещается на то, что главные подвиги князь совершил не на поле брани, а на политическом поприще в качестве государственного деятеля.

"Фигура Невского продолжает привлекать внимание людей, и в обществе очень высок запрос на дискуссию о справедливости, долге и чести. Как культурно-исторический символ он воплощает мечты народа о покровителе, заступнике, защитнике, о рыцарском служении Отечеству", - подчеркнула Светлана Шишкина.

Дарья Казакова