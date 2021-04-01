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Бесплатные авиабилеты от "ИрАэро" получат ветераны и дети войны

Общество, 13:48 21 апреля 2021

iraero.ru

Бесплатные билеты на перелеты от компании "ИрАэро" могут получить ветераны и дети Великой Отечественной войны с 1 по 12 мая 2021 г. в пределах всей маршрутной сети, за исключением заграничных рейсов, сообщает аэропорт Рощино.

Оформить билеты можно в кассах авиакомпании и аэропортов. Для этого необходимо предъявить паспорт, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, инвалида войны или ребёнка войны.

По словам гендиректора "ИрАэро" Юрия Лапина, данная акция – самое малое, чем можно отблагодарить ветеранов за их подвиг.

Ознакомиться с актуальным расписанием и уточнить время рейсов можно на сайте.

С 1 апреля 2021 года авиакомпания "ИрАэро" ввела новые правила провоза багажа, ознакомиться с которыми можно на сайте. Справочная информация по бесплатному номеру в России: 8(800) 707-49-96.

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# авиаперелеты , ветераны Великой Отечественной войны , рейсы

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