Школьники Тюменской области стали победителями и призерами всероссийского конкурса имени Вернадского

| Фото: Школа исследовательских проектов | Ученик во ВКонтакте | Фото: Школа исследовательских проектов | Ученик во ВКонтакте

Юные исследователи Тюменской области заняли призовые места на XXVIII Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. Вернадского, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

По результатам второго очного дистанционного этапа школьники стали победителями и призерами в гуманитарной секции.

Так, лауреатами гуманитарного направления признаны ученица ишимской школы № 1 Екатерина Майорова за исследование "Школа №1 Ишима в годы Великой Отечественной войны" и воспитанница центра культуры и досуга "Юность" Тюменского района Лия Гарипова с работой "Мечети деревни Тураева".

Дипломами первой степени награждены четыре участника гуманитарного направления. Две девушки: ученица Ембаевской школы Энже Усманова за работу "Гордость моего рода" и школьница из Прокуткино Ишимского района Светлана Зубрилина с исследованием "Все мы жили ожиданием победы (по материалам газеты "Серп и молот")". А также два юноши: воспитанник дворца творчества и спорта "Пионер" Евгений Бондарев с разработкой "Семейные легенды как исторический источник (на примере семьи тобольского фотографа конца XIX – начала XX вв. М.М. Уссаковской)". И школьник из Солобоевской, филиала Исетской школы № 1 Никита Селиванов с работой "Сын солдата Великой Отечественной войны – председатель солобоевской ветеранской организации Солобоев Александр Спиридонович".

Всего на конкурс им. Вернадского поступили 1 тыс. 322 работы, в первый тур прошли 1 тыс. 46, во второй – 862 исследования.

Конкурс учредило межрегиональное общественное движение творческих педагогов "Исследователь".