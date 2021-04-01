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О господдержке предпринимателей тюменцам расскажут в "Точке кипения"

Общество, 09:16 22 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают присоединиться к мастер-классу "Господдержка для бизнеса: помощь на всех этапах развития", сообщает "Точка кипения".

На мероприятии обсудят вопросы господдержки предпринимателей, программу содействия самозанятости безработных, обучающие проекты для старта, а также источники финансирования, микрозаймы и гарантийный фонд.

Мастер-класс пройдет онлайн 22 апреля, начало в 10 часов. Ссылка на регистрацию.

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# государственная поддержка , мастер-класс

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