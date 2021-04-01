О господдержке предпринимателей тюменцам расскажут в "Точке кипения"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Тюменцев приглашают присоединиться к мастер-классу "Господдержка для бизнеса: помощь на всех этапах развития", сообщает "Точка кипения".
На мероприятии обсудят вопросы господдержки предпринимателей, программу содействия самозанятости безработных, обучающие проекты для старта, а также источники финансирования, микрозаймы и гарантийный фонд.
Мастер-класс пройдет онлайн 22 апреля, начало в 10 часов. Ссылка на регистрацию.