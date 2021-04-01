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Стартовала регистрация на молодежный форум "Ладога-2021"

Общество, 08:26 23 апреля 2021

группа "Ладога" ВКонтакте | Фото: группа "Ладога" ВКонтакте

Жителей Тюменской области приглашают стать участниками молодежного образовательного форума "Ладога". Он пройдет в два этапа. Заочный состоится с 28 по 28 мая, очный - с 27 июня по 4 июля в Ленинградской области, сообщает Росмолодежь.

Участниками форума станут 700 молодых жителей регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Активисты обменяются лучшими практиками, изучат новые инструменты и найдут свой путь развития. Регистрация на форум продлится до 7 мая в системе "Молодежь России".

Организаторы подготовили для участников форума 10 образовательных потоков. В их числе гражданское развитие, территория развития, медиаразвитие, бизнес развитие, духовное развитие, развитие молодежных сообществ, креативное развитие, развитие молодежной политики, профсоюзное развитие, наследники Победы.

В рамках форума состоится также всероссийский конкурс молодежных проектов. Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов. Прием заявок на грантовый конкурс продлится до 21 июня.

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# гранты , молодежь , Росмолодежь , форум

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