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Сергей Миневцев: организаторы незаконных акций преследуют корыстные интересы

Общество, 20:11 21 апреля 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Организаторы несанкционированной акции сторонников Навального преследуют корыстные интересы и подстегивают людей к нарушению закона. Как подчеркнул уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, этот митинг несогласованный.

"Я против несогласованных митингов и нарушения закона. Организаторы, прежде всего, нарушают закон, в котором все прописано. А если они на это мероприятие зовут еще и молодых несовершеннолетних, это просто неприлично так себя вести. Но у них свои интересы. Я не поддерживаю Навального и как гражданин, и как уполномоченный по правам человека. Если на месте организаторы нарушат чьи-либо права, это постфактум будут констатировать представители УМВД", - сказал Миневцев.

Ранее управление МВД России по Тюменской области предостерегло граждан от участия в несогласованных акциях.

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# незаконные акции

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