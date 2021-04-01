Сергей Миневцев: организаторы незаконных акций преследуют корыстные интересы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Организаторы несанкционированной акции сторонников Навального преследуют корыстные интересы и подстегивают людей к нарушению закона. Как подчеркнул уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, этот митинг несогласованный.

"Я против несогласованных митингов и нарушения закона. Организаторы, прежде всего, нарушают закон, в котором все прописано. А если они на это мероприятие зовут еще и молодых несовершеннолетних, это просто неприлично так себя вести. Но у них свои интересы. Я не поддерживаю Навального и как гражданин, и как уполномоченный по правам человека. Если на месте организаторы нарушат чьи-либо права, это постфактум будут констатировать представители УМВД", - сказал Миневцев.

Ранее управление МВД России по Тюменской области предостерегло граждан от участия в несогласованных акциях.