Сергей Миневцев: организаторы незаконных акций преследуют корыстные интересы
Организаторы несанкционированной акции сторонников Навального преследуют корыстные интересы и подстегивают людей к нарушению закона. Как подчеркнул уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, этот митинг несогласованный.
"Я против несогласованных митингов и нарушения закона. Организаторы, прежде всего, нарушают закон, в котором все прописано. А если они на это мероприятие зовут еще и молодых несовершеннолетних, это просто неприлично так себя вести. Но у них свои интересы. Я не поддерживаю Навального и как гражданин, и как уполномоченный по правам человека. Если на месте организаторы нарушат чьи-либо права, это постфактум будут констатировать представители УМВД", - сказал Миневцев.
Ранее управление МВД России по Тюменской области предостерегло граждан от участия в несогласованных акциях.