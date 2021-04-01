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Тюменцам расскажут, как получить 1,5 млн рублей на постановку спектакля

Общество, 08:49 23 апреля 2021

МТЦ Космос ВКонтакте | Фото: МТЦ Космос ВКонтакте

До 1,5 млн рублей могут получить для постановки спектакля участники благотворительного конкурса "Новый театр". О том, как войти в число претендентов, тюменцам расскажут на образовательной встрече "ПроПроекты: новый театр" в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 27 апреля, начало в 19 часов, сообщает МТЦ "Космос".

"Конкурс "Новый театр" благотворительного фонда Михаила Прохорова нацелен на стимулирование создания инновационного театрального зрелища, на содействие развитию и распространению независимого, негосударственного театра в России, знакомство зрителей с современной театральной мыслью", - говорят организаторы.

Образовательную встречу проведут представители молодежного центра "Космос" и "Моей территории". Регистрация здесь.

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# МТЦ Космос

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