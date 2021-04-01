  • 21 апреля 202121.04.2021среда
  • USD76,0155
    EUR91,7507
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мобильнее - значит быстрее: жителям сел и деревень Тюменской области ускорили интернет

Общество, 17:18 21 апреля 2021

МегаФон | Фото: МегаФон

Более 300 тыс. пользователей сотовой связи тюменского региона стали еще мобильнее. С начала года инженеры компании "МегаФон" модернизировали около 100 объектов связи и увеличили их пропускную емкость.

Совершать звонки и пользоваться высокоскоростным 4G-мобильным интернетом теперь могут 98% населения Тюменской области. Преимущественно улучшение параметров сети проведено в малых населенных пунктах.

"Рост потребления услуг связи - следствие не только изменившихся условий работы, вызванных пандемией, но и результат проведенных настроек инженерами компании, которые в режиме 24х7 анализируют наиболее загруженные участки сети и оперативно их модернизируют. В нашем фокусе внимания первого квартала этого года были села, деревни и поселки юга области, если точнее, география телеком-работ охватила 17 муниципальных районов", - отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , МегаФон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:24 21.04.2021Комиксы молодых германских художников представлены в музее Словцова
18:09 21.04.2021Молодежные сообщества Тюмени высоко оценили инициативу о создании Президентского фонда культурных инициатив
18:01 21.04.202122 апреля - события дня
17:51 21.04.2021Редкий Volkswagen покажут на открытии ретро-сезона в Тюмени