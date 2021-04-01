Мобильнее - значит быстрее: жителям сел и деревень Тюменской области ускорили интернет

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Более 300 тыс. пользователей сотовой связи тюменского региона стали еще мобильнее. С начала года инженеры компании "МегаФон" модернизировали около 100 объектов связи и увеличили их пропускную емкость.

Совершать звонки и пользоваться высокоскоростным 4G-мобильным интернетом теперь могут 98% населения Тюменской области. Преимущественно улучшение параметров сети проведено в малых населенных пунктах.

"Рост потребления услуг связи - следствие не только изменившихся условий работы, вызванных пандемией, но и результат проведенных настроек инженерами компании, которые в режиме 24х7 анализируют наиболее загруженные участки сети и оперативно их модернизируют. В нашем фокусе внимания первого квартала этого года были села, деревни и поселки юга области, если точнее, география телеком-работ охватила 17 муниципальных районов", - отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.