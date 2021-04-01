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Лекцию о токенах прочтут в "Конторе пароходства" в Тюмени

Общество, 18:37 22 апреля 2021

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция "Что такое NFT" состоится в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 23 апреля, начало в 19 часов, сообщают организаторы.

Сотрудник лаборатории культурных трендов ТюмГУ и PhD в области медиа Констанцского университета Ян Красни много лет изучает цифровизацию и ее влияние на человека и мир вокруг.

"Лекция пройдет в выставочном пространстве. На примере новой экспозиции "Утопия для синтезатора в теплых тонах" узнаем, что такое NFT, почему он играет важную роль в искусстве прямо сейчас, кто вкладывает деньги в этот рынок, как оцифровать свою работу и при чем здесь блокчейн", – рассказали в "Конторе пароходства".

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# Контора пароходства , лекция , тренды

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