Протесты не приведут к улучшению качества жизни россиян, считает Геннадий Чеботарев

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Призывая к незаконным акциям, сторонники Навального противопоставляют себя не только власти, но и подавляющему большинству граждан России. Об этом заявил в интервью "Тюменской линии" председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

"Я негативно отношусь к антироссийской деятельности Навального. Конечно, все призывы его сторонников выйти на незаконные акции в тот день, когда президент России выступил с посланием Федеральному Собранию о первостепенных задачах страны, - незаконны и антиконституционны. Сторонникам Навального не следовало бы так явно противопоставлять себя подавляющему большинству россиян", - отметил председатель региональной Общественной палаты.

Геннадий Чеботарев высказал надежду на то, что здравомыслящие люди, несмотря на имеющиеся у них трудности, понимают, что такого рода протесты не приведут к улучшению качества жизни россиян. При этом немногочисленные молодые сторонники Навального понятия не имеют о его богатом криминальном прошлом и настоящем.

"Для меня совершенно очевидно, что Навальный и его ближайшее окружение находятся на содержании зарубежных спецслужб. Они признаны иностранными агентами и действуют в интересах наших противников. Поддерживать их - это антипатриотично", - подчеркнул председатель региональной Общественной палаты.

Евгений Бабенко