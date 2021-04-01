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В Тюменской области ввод жилья в год превышает плановые показатели по нацпроекту

Общество, 18:49 21 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В России необходимо строить больше жилья, чтобы оно становилось доступнее для россиян, сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 апреля.

Глава государства отметил, что в 2020 году в стране ввели 80 млн кв. м жилья. Он призвал в 2021 году увеличить показатель строительства жилья до 120 млн кв. м.

Отметим, в Тюменской области по итогам 2020 года ввели в эксплуатацию 1 млн 581 тыс. кв. м жилья, это более чем на 100 тыс. превышает плановые показатели по нацпроекту "Жилье и городская среда".

В 2021 году в Тюменской области планируется построить не менее 1 млн 560 тыс. кв. м жилья.

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# Владимир Путин , национальный проект Жилье и городская среда , послание президента , строительство жилья

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