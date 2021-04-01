Якушев: потенциал субъектов УФО позволит реализовать задачи президента, озвученные в послании

Владимир Якушев | Фото: uralfo.gov.ru Владимир Якушев | Фото: uralfo.gov.ru

Комментируя послание главы государства полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев отметил, что потенциал субъектов Уральского федерального округа позволит решить задачи, поставленные президентом.

"Основная мысль послания – несмотря на трудности и проблемы, вызванные пандемией, главными для нас остаются стратегические цели развития. Их достижение реально именно потому, что мы как страна, как общество, достойно справляемся с COVID-19, - отметил Якушев. - Глобальные задачи президент тесно увязал с интересами и нуждами конкретных людей. Каждое положение послания имеет человеческое измерение. Отсюда те социальные приоритеты, которые выделил глава государства. Это – улучшение демографической ситуации, помощь семьям, матерям, детям, восстановление реальных доходов и занятости".

В этом же ряду, по словам полпреда, стоит экологическая проблематика. Президент не случайно уделил особое внимание состоянию окружающей среды – проблеме, крайне острой для округа. Улучшение экологической ситуации – вопрос качества жизни, а значит, народосбережения, перелома негативных трендов в демографической сфере.

Владимир Якушев назвал еще одну особенность послания – внимание к нуждам и перспективам регионов, интеграция региональных интересов в стратегию развития страны. "Крайне важна предложенная президентом реструктуризация коммерческой задолженности регионов. Это действенная мера поддержки бюджетов субъектов, столкнувшихся с падением доходов и необходимостью дополнительных расходов из-за пандемии. Инновационным инструментом помощи регионам, их перспективному развитию станут инфраструктурные кредиты. Мы благодарны главе государства за поддержку стратегических проектов, которые будут осуществляться с помощью этого механизма в нашем округе", - сказал он.

Важнейшими проектами на Урале станут строительство Северного широтного хода на Ямале и скоростной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург. Президент упомянул также челябинское метро, но Владимир Якушев считает, что инфраструктурные кредиты могут использоваться и для финансирования других крупных проектов. Многое здесь зависит от регионов. Нужно качественно подготовить заявки, обосновать их целесообразность.

В Тюмени будет реализован пилотный проект в жилищном строительстве. За счет субсидий федерального бюджета застройщики получат займы по минимальной ставке 3-4% годовых.

"Решением задач, поставленных в послании, мы совместно с регионами займемся немедленно. Многое по этим направлениям в округе уже делается, и у нас есть основа, чтобы быстро двигаться вперед", - подчеркнул полпред.