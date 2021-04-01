Моор прокомментировал предложения Путина по инфраструктурным кредитам для регионов

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Инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых для регионов, не имеющих больших долгов, - важная новация. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, делясь впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

"Это большой объем, и мы сможем гораздо быстрее реализовать проекты, которые уже есть в виде проектной документации", - отметил губернатор. По его словам, в ближайшее время регион направит соответствующие предложения и заявки в правительство России для оценки и экспертизы.

"Не менее важный момент - ускоренное строительство трассы от Москвы до Екатеринбурга фактически за три года. Мы уже расширяем трассу от Тюмени до Екатеринбурга к 2024 году, поэтому через четыре года Тюмень свяжется с Москвой и Санкт-Петербургом новой современной безопасной дорогой. Это хороший факт для развития экономики и туризма", - отметил Александр Моор.

Все, что сказал глава государства, очень важно для Тюменской области, подчеркнул глава региона. Особое внимание Александр Моор обратил на предложенные главой государства новые меры социальной поддержки семьи, материнства и детства.

"Президент посмотрел весь жизненный путь человека и сделал акцент на меры поддержки на каждом этапе: поддержка, связанная с рождением детей, беременных женщин, семей с детьми от рождения до трех лет, от трех до семи и от восьми до 16 лет, а также важная мера поддержки семей, где дети воспитываются одним родителем", - сказал губернатор.

Евгений Бабенко