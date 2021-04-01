Более 33 тысяч бюджетных мест появится в региональных вузах

| Фото: ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: ТюмГУ во ВКонтакте

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Около 60% нынешних выпускников школ смогут бесплатно обучаться в российских вузах. В предстоящие два года высшее образование станет еще доступнее. Об этом в своем послании Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Через месяц ученики одиннадцатых классов будут сдавать экзамены. По их результатам около шестидесяти процентов выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузы. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет практически ни в одной стране мира", - отметил глава государства.

По его словам, в предстоящие два года в вузах дополнительно появится еще 45 тыс. бюджетных мест. Не менее 70% (33 тыс. 750) из них - в регионах РФ, где ощущается нехватка кадров.

Владимир Путин также отметил, что, начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление лабораторных баз и программ обучения.

"На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры", - сообщил президент.

Татьяна Тихонова