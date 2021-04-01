В Тюменской области ежегодно строят и обновляют центры культуры

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Два новых центра культурного развития введут в эксплуатацию в Ишиме и пос. Московский Тюменского района в 2021 году. Еще два – в Тобольском и Упоровском районах – капитально отремонтируют.

О реализации проекта по обновлению домов культуры и музеев в селах и малых городах РФ сказал во время послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин 21 апреля. На эти цели из федерального бюджета в течение трех лет будет направлено 24 млрд рублей.

В Тюменской области ежегодно открывают новые объекты культуры. В 2021 году новые центры в Ишиме и пос. Московском будут рассчитаны на 500 посадочных мест каждый. На объект в Ишиме направят 119,4 млн рублей, в Московском – 55,8 млн рублей.

Обновленный Дом культуры в с. Малая Зоркальцева Тобольского района сможет принимать 150 зрителей, в с. Масали Упоровского района – 200. Капремонт объектов обойдется в 21,4 млн рублей и 32,8 млн соответственно.

В 2021 году виртуальные залы появятся в каждом муниципалитете Тюменской области. 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты и учебные пособия. На эти цели уйдет более 65 млн рублей.

Все проекты реализуются в рамках нацпроекта "Культура".