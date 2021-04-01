Семьи со школьниками получат разовую выплату в 10 тысяч рублей

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

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Единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми-школьниками предложил сделать президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Мера будет распространена и на будущих первоклассников. Планируется, что выплаты будут произведены в августе этого года. "... чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу", - сказал Владимир Путин.

Татьяна Тихонова