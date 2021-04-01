В Тюмени построят жилые кварталы по новой модели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюмень, Тула, Сахалинская область и Кузбасс станут пилотными территориями, где построят жилые кварталы по новой модели, сообщает региональный оперштаб.

Как заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, за счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке около 3-4% годовых.