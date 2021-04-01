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Владимир Путин призвал продлить программу кешбэка на отдых по России

Политика, 15:33 21 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Программа по возвращению 20% кешбэка в сфере туризма будет продлена до конца 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию 21 апреля.

По мнению главы государства, это, в первую очередь, нужно тем россиянам, кто желает подлечиться в санаториях. Путин призвал сохранить кешбэк на детские путевки в лагеря и поощрить молодежь, которая проявила себя в волонтерстве: для них программа частичного возврата средств будет действовать в высокий сезон.

Напомним, туристы Тюменской области до 15 июня 2021 года могут приобрести тур или оформить проживание в отеле, оплатить поездку картой "Мир" и получить возврат в размере 20%.

Добавим, Тюменская область наравне с Москвой и Санкт-Петербургом остается в десятке наиболее популярных направлений программы туристического кешбэка.

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# кешбэк , послание , президент РФ , туристический кешбэк

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