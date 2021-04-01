Молодежные сообщества Тюмени высоко оценили инициативу о создании Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Президентский фонд культурных инициатив - это еще одна возможность для молодежных команд региона блеснуть и сделать так, чтобы в Тюменской области развивались креативные индустрии. Такое мнение выразила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина в беседе с корреспондентом "Тюменской линии".

Активные представители молодежных сообществ собрались в мультицентре, чтобы послушать послание президента России Владимира Путина. Ирина Мустыгина отметила важность события, подчеркнув, что для команды "Моей территории", занимающейся развитием общественных инициатив, необходимо знать, что происходит на федеральном уровне, какие темы актуальны, чтобы ориентировать профильное сообщество и помогать им достойно представлять регион на грантовых конкурсах.

"Важно следить за проблематикой, за актуальными темами и уметь встраивать их в свою деятельность и деятельность сообществ", - подчеркнула она.

Комментируя послание, Ирина Мустыгина обратила внимание, что президент много времени уделил темам экологии и здравоохранения, поддержке студенчества и школьников.

"Эти темы тоже есть в наших сообществах, на них можно структурироваться и включать их в проектную деятельность, формировать проектный подход в решении задач", - пояснила она.

Куратор медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко поделилась мнением, что слышать слова президента очень важно для тех, кто создает социальные проекты - это поможет им быть в повестке и понимать, что в приоритете на федеральном уровне.

Дарья Казакова, Александр Лабыкин