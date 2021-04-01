Глава Тобольска: "Президент поставил конкретные задачи по восстановлению уровня экономических показателей"

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Президент РФ Владимир Путин поставил конкретные задачи по восстановлению уровня экономических показателей в ходе послания Федеральному Собранию 21 апреля. Такое мнение после прослушивания выразил глава Тобольска Максим Афанасьев.

Основные акценты послания Путина, которые близки городу, он отметил в Instagram.

"Сделан акцент на поддержку малого и среднего бизнеса. В нашем городе этот сегмент – это и налоговые поступления, и рабочие места, и уровень дохода населения, по повышению которого тоже поставлены вполне конкретные цели. Малый и средний бизнес – это в своем большинстве сфера услуг, влияющая на туристическую привлекательность и комфорт проживания. Мы пересмотрели многие подходы в вопросе поддержки МСП, постоянно совершенствуем систему взаимодействия, сокращая административные барьеры", - сказал Афанасьев.

Администрация Тобольска активно работает с инвесторами, привлекая режим личного диалога. Разработан ряд мер по поддержке бизнеса, в том числе начинающего.

По словам главы города, хорошая новость от президента страны – продление программы туристического кешбэка до конца 2021 г.

"Поддержка внутреннего туризма поможет нам восстановить просевшую сферу гостеприимства, также, как и льготное кредитование бизнес-проектов, связанное с этой деятельностью", - уверен он.

Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" о бесплатном подключении людей к газу. И как заметил Максим Афанасьев, прошедшая непростая зима показала острую необходимость этой меры социальной поддержки не только в контексте комфорта, но и безопасности.

Анжела Лебедева