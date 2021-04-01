Сергей Корепанов: послание президента Владимира Путина посвящено важным аспектам внутренней политики государства

| Фото: Тюменской областной думы | Фото: Тюменской областной думы

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в первую очередь было посвящено важным аспектам внутренней политики нашего государства, при этом вопросы международных отношений и национальной безопасности страны тоже не остались без внимания.

Это отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя выступление главы государства.

"В первую очередь Владимир Путин обратил внимание на трудности, с которыми столкнулись наши соотечественники, в том числе медицинские работники в самом начале борьбы с коронавирусной инфекцией. Тюменская область первой приняла удар на себя, самолет с россиянами, эвакуированными из Китая, приземлился именно у нас. По сути мы были пионерами по противостоянию этому недугу, и российская медицина училась на наших ошибках и достижениях в этой борьбе. Президент поблагодарил работников системы здравоохранения за самоотверженный труд, эти слова можно в полной мере отнести к Тюменской области", - считает Сергей Корепанов.

По мнению спикера регионального парламента, задачи, поставленные президентом, всегда находят свое отражение в деятельности органов исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также в работе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Многое из того, о чем говорил Владимир Путин, в Тюменской области уже сделано. Глава государства подробно остановился на вопросах поддержки семей с детьми. В нашем регионе с первых недель пандемии таким семьям оказывалась всемерная помощь. Оперативно был принят соответствующий блок законов", - пояснил он.

Отметим, что в 2020 году Тюменской областной думой был принят закон "О внесении изменений в закон Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области", внесенный губернатором региона и предусматривающий ежемесячную выплату семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Основной объем средств выделен из бюджета Тюменской области, около четверти поступило из федерального бюджета. Этой мерой поддержки воспользовались все семьи нашего региона, имеющие детей.

Был принят и закон о выплате регионального материнского капитала при рождении или усыновлении первого ребенка, увеличен размер регионального материнского капитала при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей.

Глава тюменской облдумы отметил, что вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, поднятые Владимиром Путиным, актуальны и для Тюменской области.

"В нашем регионе своевременно были приняты законы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Была снижена нагрузка по отдельным налогам для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Поддержку получили предприниматели, применяющие упрощенную и патентную систему налогообложения. Все это позволило сохранить рабочие места и предприятия, а значит и социальную стабильность в регионе. Недавно я участвовал в съезде Торгово-промышленной палаты Тюменской области, где шла речь о том, что наш регион принял беспрецедентные меры поддержки для малого бизнеса", - подчеркнул он.

Важными темами послания назвал Сергей Корепанов внешнюю политику нашей страны, экологию, развитие внутреннего туризма и укрепление обороноспособности России.

"Владимир Путин остановился на необходимости решения задачи снижения долговой нагрузки субъектов РФ. В Тюменской области в этой части ситуация благоприятная, поэтому у нас есть возможность получить так называемые инфраструктурные кредиты для развития нашего региона. Очень хорошо, что это позволит реализовать в Тюмени крупные жилищные проекты. И, как депутату, избранному от Ямала, мне приятно, что президент упомянул один из важных для страны проектов – Северный широтный ход", - отметил он.

По мнению спикера регионального парламента, очень важно, что президент поднял вопрос патриотического воспитания. "Мы тоже уделяем этой теме самое пристальное внимание. Так, на последнем заседании Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа мы подробно проанализировали работу по патриотическому воспитанию молодежи, которую проводят исполнительные и представительные органов власти всех наших трех субъектов", - проинформировал Корепанов.

Он рассказал, что сейчас депутатам Тюменской областной думы предстоит серьезная работа, необходимо будет детально проанализировать послание президента, а затем разработать комплекс мер по его реализации, приняв соответствующий план.

"Владимир Путин акцентировал внимание не только на текущих задачах по устранению последствий коронавирусной пандемии, но и на вопросах развития нашей страны. Это стратегический план действий на ближайшее будущее", - резюмировал он.