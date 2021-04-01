Несанкционированными митингами дирижирует Запад, уверен тюменский общественник

фото: Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе во ВКонтакте фото: Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе во ВКонтакте

Критически подходить к оценке мотивов сторонников блогера, которые подстрекают тюменцев к участию в незаконных мероприятиях 21 апреля, призывает глава общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексей Ларионов.

Из открытых источников известно, что инициаторы находятся за пределами Российской Федерации, это не может не настораживать.

"У каждого человека должно быть свое самостоятельно сформировавшееся мнение на этот счет. Каждый гражданин перед совершением поступка должен критически его осмыслить. И ответить себе на вопрос, почему дела обстоят именно так — одни рискуют, а другие сидят за границей" - отметил Ларионов.

Общественник напомнил, что 21 апреля состоялось гораздо более важное мероприятие, под которое пытаются подвести свои акции сторонники блогера.

"Рекомендую прослушать послание президента страны Федеральному собранию Российской Федерации, пусть даже в записи, а не в прямом эфире. В отличие от ранее упомянутых мероприятий, послание имеет реальное отношение к политике и к будущему нашего государства", - посоветовал Алексей Ларионов.

Напомним, что общественная молодежная палата при Тюменской областной думе является инструментом формирования кадрового потенциала региона и механизмом, обеспечивающим возможность молодому поколению участвовать в разработке и реализации региональной молодежной политики.