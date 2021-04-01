Анастасия Ламбина продлила контракт с волейбольным клубом "Тюмень"

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Анастасия Ламбина продлила контракт с ВК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, женская волейбольная команда продолжает формировать состав на следующий сезон.

Воспитанница тобольской школы волейбола Ламбина в тюменский клуб попала в 2010 году. Было в ее карьере и возвращение в родной "Тобол". Но с 2015 спортсменка вновь в "Тюмени".

В последние два сезона Анастасия периодически чередует свои амплуа. Выходит на площадку как на позиции либеро, так и доигровщицы. Концовку минувшего сезона провела именно нападающей.

Ранее контракт с клубом продлила либеро Алена Бек. Тюменская воспитанница в системе команды дебютировала в 2010 году. В 2013 на несколько сезонов покинула клуб. Играла в белгородской "Альтернативе" и "Приморочке" из Владивостока. Перед началом сезона 2017-18 вернулась в родную команду.