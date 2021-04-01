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Тюменцы уберут мусор возле объектов культурного наследия

Общество, 13:45 22 апреля 2021

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Субботники возле объектов культурного наследия на ул. Даудельная и Володарского пройдут в Тюмени 23 апреля, начало — в 10 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор субботников Дарья Моторина, любой желающий в возрасте от 18 лет может присоединиться к уборке мусора возле объектов. "Участники субботника послушают лекцию об истории домов, их значимости и перспективах развития этих мест", — добавила она.

Субботники пройдут по следующим адресам: ул. Даудельная, 1, корп.9 и 11 и ул. Володарского, 29. Акция состоится в рамках Международного дня памятников и исторических мест, который ежегодно отмечают 18 апреля.

Мешки, перчатки и грабли желающим принять участие в уборке выдадут на месте. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Инна Пахомова

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# памятники архитектуры , субботник

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