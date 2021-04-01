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В тюменских центрах "Мои документы" начали оформлять допвыплату молодым семьям

Общество, 13:23 22 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники программы "Молодая семья" могут оформить дополнительную социальную выплату при рождении ребенка через центры "Мои Документы".

Льгота положена в том случае, если ребенок родился именно в период действия сертификата на приобретение жилья по программе – в течение семи месяцев.

Сумма составляет 5% от средней стоимости жилья, примененной при расчете размера основной социальной выплаты по программе. При этом она не может превышать размер собственных или заемных средств, использованных на покупку.

Подать заявление на выплату можно в любом центре "Мои документы" в Тюменской области. Услуга оказывается бесплатно. Срок – 38 рабочих дней.

Выплата предоставляется в безналичной форме. Денежные средства перечисляются на счет в тот банк, куда ранее молодая семья направила свой сертификат.

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