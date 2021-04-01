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Победители регионального "АгроСтарта" поедут в Москву

Общество, 18:56 22 апреля 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Трое победителей регионального этапа Всероссийского слета агроэкологических объединений "АгроСтарт" поедут на финал в Москву. Этап прошел в дистанционном формате, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Победителем в номинации "Агрономия" стала Юлия Верхоланцева из Абатского района. В номинации "Садоводство" победила Мария Семенова из Тюменского района.

В номинации "Сельскохозяйственное производство и инженерные технологии в агропромышленном комплексе" первое место занял Максим Бокарев из Сладковского района.

Региональный этап состоял из индивидуального конкурса "Я – профессионал" и командного "АгроСтартап: идеи, технологии и инновации". Индивидуальный конкурс проходил в формате тестирования. В рамках командного конкурса участникам необходимо было представить проект на агроэкологическую тематику.

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# конкурсы , сельское хозяйство

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