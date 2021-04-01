В Тобольске арт-художник распишет фасад пункта проката стадиона "Тобол"

| Фото: ДЮСШ№2 Тобольск | Фото: ДЮСШ№2 Тобольск

Эскиз художника Юрий Руденко победил в конкурсе по оформлению фасадов пункта проката на стадионе "Тобол".

Всего на конкурс было подано 14 заявок. Перед участниками стояла задача сделать строение привлекательным, узнаваемым для посетителей стадиона. Работа победителя набрала 168 баллов.

"Желание расписать что-то крупное появилось еще в марте. Заинтересовался конкурсом эскизов, так как мой последний проект на Базарной площади был полгода назад. Придумал циклическую композицию всего объекта, учитывая окружающую среду и наполнение пространства стадиона. Каждая сторона объекта будет посвящена одному времени года и подходящим видам спорта", - рассказал Юрий Руденко.

Расписать здание пункта проката художник планирует собственноручно аэрозольными баллонами и кистью. К работе приступит после согласования всех нюансов эскиза и заключения договора.

Работы Юрия Руденко тоболякам хорошо знакомы: "Космическая дева" на жилом доме в 10 мкр. и Александр Алябьев на трансформаторной будке на Базарной площади.

Евгений Новоселов