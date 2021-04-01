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Интерактив "Ночь.Космос.Комиксы" подготовили в ТюмГУ к библионочи

Общество, 18:45 22 апреля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Интерактивная программа "Ночь. Космос. Комиксы" пройдет в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ (ул. Семакова, 18) в библионочь 23 апреля, начало в 18 часов 30 минут. К участию в космической пятнице приглашают заинтересованных темой тюменцев, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Пройдут технологические и творческие мастер-классы от участников сообщества мейкеров ТюмГУ "MAKERCLUB" и студентов института культуры; научно-познавательный лекторий, включающий выступления спикеров из Тюменского и Томского государственных университетов; интерактивная зона настольных игр и совместного просмотра кинолент от межфандомного объединения "GEEK GALAXY"; командный квест по вселенной Marvel.

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# Библионочь , ТюмГУ

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