Интерактив "Ночь.Космос.Комиксы" подготовили в ТюмГУ к библионочи

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Интерактивная программа "Ночь. Космос. Комиксы" пройдет в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ (ул. Семакова, 18) в библионочь 23 апреля, начало в 18 часов 30 минут. К участию в космической пятнице приглашают заинтересованных темой тюменцев, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Пройдут технологические и творческие мастер-классы от участников сообщества мейкеров ТюмГУ "MAKERCLUB" и студентов института культуры; научно-познавательный лекторий, включающий выступления спикеров из Тюменского и Томского государственных университетов; интерактивная зона настольных игр и совместного просмотра кинолент от межфандомного объединения "GEEK GALAXY"; командный квест по вселенной Marvel.