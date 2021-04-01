Ветер принес дым от природных пожаров в Тобольск

| Фото: администрация Тобольска ВК | Фото: администрация Тобольска ВК

Ветер принес в Тобольск дым от пожаров, которые действуют на территории Тюменской области, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Он уточнил, что угрозы Тобольску и его жителям нет. Противопожарные формирования защитили д. Булашово и д. Нижнерепино в Тобольском районе.

В области за сутки произошло более 40 пожаров.

"Сохраняется крайне неблагоприятная обстановка, связанная с пожарами. За прошедшие сутки (21 апреля) возникло 10 лесных пожаров и более 30 природных, ландшафтных", - сказал Михнович.

Пожары ликвидировали в Ишимском, Викуловском, Сорокинском районах и Голышмановском городском округе.

К административной ответственности привлекут жителя д. Нестерово, который стал виновником ландшафтного пожара. При установлении размера ущерба, нанесенного природе и государству, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тюменской области введен с 15 апреля особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, возводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.