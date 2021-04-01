На Базарной площади Тобольска устроят танцевальный праздник
Первый танцевальный фестиваль на свежем воздухе "Танцевальный бум" пройдет на Базарной площади Тобольска 24 апреля.
Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском центре искусств и культуры, мероприятие будет посвящено Международному Дню танца.
Лучшие танцоры города проведут мастер-классы по хип-хопу, народному и эстрадному танцам, а также бальным танцам. Горожан ждут обучающие танцевальные флешмобы, которые проведут лучшие педагоги города. Флешмобы пройдут на площадках для детей, взрослых и пожилых людей. На главной сцене мероприятия выступят танцевальные коллективы разных жанров.
Начало фестиваля "Танцевальный бум" в 13 часов.
Евгений Новоселов