На Базарной площади Тобольска устроят танцевальный праздник

| Фото: КДМ Тобольск во Вконтакте | Фото: КДМ Тобольск во Вконтакте

Первый танцевальный фестиваль на свежем воздухе "Танцевальный бум" пройдет на Базарной площади Тобольска 24 апреля.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском центре искусств и культуры, мероприятие будет посвящено Международному Дню танца.

Лучшие танцоры города проведут мастер-классы по хип-хопу, народному и эстрадному танцам, а также бальным танцам. Горожан ждут обучающие танцевальные флешмобы, которые проведут лучшие педагоги города. Флешмобы пройдут на площадках для детей, взрослых и пожилых людей. На главной сцене мероприятия выступят танцевальные коллективы разных жанров.

Начало фестиваля "Танцевальный бум" в 13 часов.

Евгений Новоселов