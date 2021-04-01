Тоболякам раздадут более десяти тысяч георгиевских ленточек

| Фото: КДМ Тобольск во Вконтакте | Фото: КДМ Тобольск во Вконтакте

Более 10 тыс. георгиевских ленточек раздадут жителям Тобольска с 24 апреля по 8 мая.

В акции "Георгиевская ленточка" примут участие воспитанники учреждений комитета по делам молодежи. Они будут раздавать горожанам георгиевские ленты и рассказывать, как их правильно носить.

Старт акции будет дан на площади Победы 24 апреля в 14 часов. Также в этот день получить ленточку можно будет на Красной площади кремля с 14 до 16 часов. В дальнейшем ленты будут раздавать ежедневно возле торговых центров, в парках, скверах и на площадях Тобольска. С подробным графиком акции можно ознакомиться в группе комитета по делам молодежи во ВКонтакте.

Евгений Новоселов