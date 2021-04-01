В Тюмени 30 строительных и садоводческих компаний откроют дачный сезон на рынке

| Фото: Рынок "Алебашевский" ВКонтакте | Фото: Рынок "Алебашевский" ВКонтакте

Научиться высаживать различные виды растений, узнать о подборе удобрений смогут тюменцы, которые посетят "Открытие дачного сезона" на рынке "Алебашевский bazar" 24 и 25 апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий маркетолог "Алебашевского bazara" Ольга Шестакова, участие в большом мероприятии примут около 30 строительных, садоводческих компаний. Будет представлено все, что нужно для дачи: инструменты, садовые фигуры, саженцы, рассада, семена.

На первом этаже, где можно найти рассаду, откроется "Школа садовода": проведут как детские мастер-классы по выращиванию растений, так и лекции для взрослых по подбору удобрений, о "сюрпризах сезона — 2021".

На втором этаже комплекса с 12 до 19 часов развернется своп-вечеринка от регионального отделения "Молодой гвардии", где все желающие смогут обменяться вещами. Здесь же пройдет лекция "Финансовая грамотность: разумное потребление".

На улице организаторы выставят ярмарочные домики, где разместят крупногабаритные товары, инструменты и строительные материалы. В 14 часов на огороженной площадке у рынка "Алебашеский bazar" ожидается открытие. Ведущие будут развлекать тюменцев, проводить для них конкурсы и розыгрыши подарков от партнеров.

Все мероприятия "Открытия дачного сезона" будут бесплатными. Возрастное ограничение: 0+.

24 апреля тюменцы смогут посетить событие с 10 до 17 часов по адресу: ул. Тимофея Кармацкого, 20. 25 апреля выставка проработает так же с 10 до 17 часов. В этот день пройдут "Школа юного садовода" и "Школа садовода для взрослых".

Инна Пахомова