Тюменским бизнесменам расскажут о выходе на рынок продовольствия КНР

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Об особенностях выхода продовольственных товаров на рынок Китайской Народной Республики узнают представители тюменского бизнеса на онлайн-консультации 26 апреля, начало в 10 часов (по мск). Мероприятие проведет руководитель представительства Российского экспортного центра в КНР Цокто Балсунаев, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

В мероприятии также примет участие представитель компании-оператора "Эпиньдо" Александра Муратова.

Импорт продуктов питания Китайской Народной Республикой превышает 90 млрд долларов в год. Участники онлайн-консультации узнают, какие шаги нужно предпринять для поиска своего места на продовольственном рынке Китая и какие программы поддержки предлагает РЭЦ при выходе на китайский рынок продуктов питания.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте РЭЦ.